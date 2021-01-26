В Стамбуле арестовали мужчину, напавшего на россиян

https://static.news.ru/photo/fae92066-5fed-11eb-b21d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emniyet Genel Müdürlüğü/facebook.com

Суд Стамбула арестовал мужчину, который совершил нападение на трёх россиян. Он обвиняется в покушении на убийство.

Обвиняемый в нападении на трёх россиян арестован и отправлен в тюрьму. Он обвиняется в покушении на убийство, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее житель Стамбула Александр Матросов, работавший неподалёку от места нападения на троих туристов из РФ, рассказал о случившемся. Он отметил, что нападавший был психически неуравновешен. Мужчина добавил, что одну из девушек ударили ножом семь раз, ещё двоих туристов — по три или четыре раза. Россиянка, получившая больше ранений, была в «ужасном» состоянии, у неё было сильное кровотечение. Нападавший держал в руках большой нож, похожий на кухонный.

Нападение произошло вечером 24 января в районе Бешикташ, оно попало на камеры видеонаблюдения. В результате ЧП россияне получили ранения. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Практически сразу была установлена личность злоумышленника. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он имеет психические заболевания. В Генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что инцидент произошёл из-за бытового конфликта, писал NEWS.ru.