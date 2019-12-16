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В Австралии 12-летний школьник спас себя и свою собаку от лесного пожара, который подобрался к их дому. Лукас Старрок остался один, взрослых рядом не было — отец с братом ушли тушить возгорание.

Мальчик понял, что пламя подступило слишком быстро, взял пса, ключи от машины брата и отправился на пикапе в безопасное место. Через некоторое время, когда автомобиль стоял на обочине, его заметили...