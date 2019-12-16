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В американском штате Вашингтон автомобиль врезался в здание магазина Ross. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

В результате случившегося пострадали 10 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает офис шерифа округа Кинг.

Причины произошедшего выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Дортмунда неуправляемый служебный автомобиль «Рено» врезался в самолёт федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Это произошло после того, как водитель вышел из транспортного средства, забыв затянуть ручной тормоз.

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