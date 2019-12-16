В американском штате Вашингтон автомобиль врезался в здание магазина Ross. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
В результате случившегося пострадали 10 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает офис шерифа округа Кинг.
Here's a photo from my coworker Steve Miller. A car slammed into this building tonight in Burien, injuring 10 people. Four are critical. We are headed to the scene for live coverage at 11pm on KOMO News. pic.twitter.com/aY04BufHjO
Ранее NEWS.ru писал, что в аэропорту Дортмунда неуправляемый служебный автомобиль «Рено» врезался в самолёт федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Это произошло после того, как водитель вышел из транспортного средства, забыв затянуть ручной тормоз.