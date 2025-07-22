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22 июля 2025 в 19:06

В США группа туристов стала жертвой стихии

Fox News: шесть туристов упали с водопада во время сплава

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В США уже пять дней продолжаются поиски пропавшей туристической группы, передает The Fox News. По данным телеканала, шесть человек упали с водопада.

В субботу, 19 июля, свидетели сообщили в службу спасения о том, что туристы упали с высоты четырех метров, находясь на реке Дешут, где расположен водопад. По предварительной информации, путешественники совершали сплав по реке в западном направлении от города Бенд, штат Орегон. В этом районе вдоль реки установлены знаки, предупреждающие о возможном обрыве.

Прибывшие на место происшествия службы спасли трех человек, которые были доставлены в местную больницу. Четвертая участница группы не смогла выжить, несмотря на попытки реанимации. 21 июля сотрудники службы береговой охраны обнаружили тело еще одной туристки. Поиски последнего пропавшего мужчины продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Карелии спасатели продолжают поиски трех участников туристической группы, сплавлявшейся на байдарках по Белому морю. Всего в группе было девять человек. Двое самостоятельно достигли Соловецких островов и не нуждаются в поисках. На данный момент найдены четверо туристов, поиски остальных продолжаются.

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