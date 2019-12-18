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В калифорнийском городе Фресно 17-летняя девушка перелезла через забор аэропорта, проникла в частный самолёт King Air 200 и попыталась угнать его.

Подростку удалось запустить один из турбовинтовых двигателей, после чего воздушное судно начало движение и в результате врезалось в здание и забор на территории воздушной гавани. Борт получил значительные повреждения, сама девушка не пострадала, уточняет FOX 16.

TEEN IN TROUBLE: Officials say the girl climbed over the airport fence, got into a King Air 200 propeller driven aircraft and started one engine before the plane rolled into a building. #NationalNews https://t.co/SgohdlVGqu — FOX16 News (@FOX16News) December 18, 2019

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли неудавшуюся угонщицу за штурвалом, она была в авиационных наушниках, казалась дезориентированной и отказалась от общения с правоохранителями. Полиция задержала девушку и выясняет мотив её поступка.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданин Бангладеш пытался захватить самолёт Boeing 737 авиакомпании Biman Bangladesh, угрожая экипажу игрушечным пистолетом. После посадки лайнера в аэропорту Читтагонга полиция вступила в переговоры с угонщиком и попыталась убедить его сдаться. Когда злоумышленник отказался, была начата спецоперация, в ходе которой угонщик получил ранение и скончался.