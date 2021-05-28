В Сочи нарушитель во время погони протаранил полицейскую машину

В Сочи уходивший от погони водитель автомобиля протаранил полицейскую машину. Он арестован на 12 суток. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу.
По данным полиции, сотрудники ДПС во время патрулирования
Началось преследование. Полицейские опередили водителя иномарки и снизили скорость. В результате нарушитель врезался в автомобиль полиции.
При задержании мужчина отказался предъявить документы и отталкивал сотрудников ДПС. 30-летнего водителя Mersedes доставили в отдел полиции для разбирательства. На него составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Нарушитель арестован по решению суда на 12 суток.
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