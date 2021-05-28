В Сочи нарушитель во время погони протаранил полицейскую машину

https://static.news.ru/photo/dafcb480-acf0-11ea-926e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи уходивший от погони водитель автомобиля протаранил полицейскую машину. Он арестован на 12 суток. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу.

По данным полиции, сотрудники ДПС во время патрулирования заметили автомобиль Mersedes, ехавший по встречной полосе. Водитель маневрировал и создавал опасную ситуацию на дороге. Требования полицейских он проигнорировал, после чего увеличил скорость в попытке скрыться.

Началось преследование. Полицейские опередили водителя иномарки и снизили скорость. В результате нарушитель врезался в автомобиль полиции.

При задержании мужчина отказался предъявить документы и отталкивал сотрудников ДПС. 30-летнего водителя Mersedes доставили в отдел полиции для разбирательства. На него составлено шесть протоколов об административных правонарушениях. Нарушитель арестован по решению суда на 12 суток.

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