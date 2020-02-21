https://static.news.ru/photo/4ac6fe76-54c5-11ea-8366-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

66-летний мужчина скончался в Омске при загадочных обстоятельствах. Смерть наступила в карете скорой помощи. Врачи везли его в больницу из дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Известно, что у мужчины были хронические заболевания, а также психические отклонения. Приехавшая бригада медиков диагностировала у него многочисленные травмы, среди которых — переломы рёбер, пневмоторакс, ушибы различных частей тела. При этом сообщается, что криминального характера травмы не имеют, сообщает om1.ru.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что известного массажиста Игоря Кисурина обнаружили мёртвым на съёмной квартире в Москве. Тело 54-летнего мужчины нашли в ванной. Известно, что у него был сахарный диабет. Причины смерти устанавливаются. Кисурину принадлежала школа цигун-массажа