https://static.news.ru/photo/2cf3ffd8-52f5-11ea-bc39-fa163e074e61_660.jpg Игорь Кисурин Фото: igorkisurin/vk.com

Массажиста Игоря Кисурина обнаружили мёртвым на съёмной квартире в Москве. Тело 54-летнего мужчины нашли в ванной.

Как сообщает РЕН ТВ, предполагается, что Кисурин почувствовал себя плохо, когда принимал ванну. Известно, что у него был сахарный диабет.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Игорю Кисурину принадлежала школа цигун-массажа.

16 февраля сотрудники экстренных служб столицы достали из Москвы-реки тело неизвестной женщины. На трупе не было верхней одежды. Тело обнаружили возле дома 4 по Котельнической набережной. В настоящий момент СК проводит доследственную проверку, личность погибшей установить ещё не удалось, писал NEWS.ru.