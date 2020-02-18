Массажиста Игоря Кисурина обнаружили мёртвым на съёмной квартире в Москве. Тело 54-летнего мужчины нашли в ванной.
Как сообщает РЕН ТВ, предполагается, что Кисурин почувствовал себя плохо, когда принимал ванну. Известно, что у него был сахарный диабет.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Игорю Кисурину принадлежала школа цигун-массажа.
16 февраля сотрудники экстренных служб столицы достали из Москвы-реки тело неизвестной женщины. На трупе не было верхней одежды. Тело обнаружили возле дома 4 по Котельнической набережной. В настоящий момент СК проводит доследственную проверку, личность погибшей установить ещё не удалось, писал NEWS.ru.
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