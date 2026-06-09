Женщина осталась без трусов после массажа в столичном спа-салоне Петербурженка подала в суд на московский спа-салон за снятое на массаже белье

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в судебные органы после инцидента, произошедшего во время сеанса массажа в московском спа-салоне, где с нее без предупреждения сняли трусы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург». Инцидент случился в заведении в Зеленограде.

По словам пострадавшей, перед началом процедуры ей выдали стандартный комплект одноразового белья, однако в процессе работы специалист неожиданно снял его с клиентки без какого-либо предупреждения или согласия. Сразу после завершения сеанса возмущенная женщина направилась к руководству и администратору заведения для выяснения обстоятельств.

Представители салона принесли официальные извинения за некорректное поведение сотрудника и попытались урегулировать конфликт, предложив пострадавшей подарочный сертификат. Клиентка отказалась от компенсации, заявив, что действия массажиста нанесли ей психологическую травму. Теперь россиянка намерена взыскать со спа-салона выплату в размере 105 тыс. рублей за моральный вред.

Ранее жительница Краснодара получила сильные ожоги лица после визита к косметологу, который работал без необходимых документов и провел процедуру без предварительной аллергопробы. Пострадавшая девушка, у которой через несколько дней должна была состояться свадьба, наняла адвоката и готовит обращение в суд.