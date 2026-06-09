Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 12:30

Женщина осталась без трусов после массажа в столичном спа-салоне

Петербурженка подала в суд на московский спа-салон за снятое на массаже белье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в судебные органы после инцидента, произошедшего во время сеанса массажа в московском спа-салоне, где с нее без предупреждения сняли трусы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург». Инцидент случился в заведении в Зеленограде.

По словам пострадавшей, перед началом процедуры ей выдали стандартный комплект одноразового белья, однако в процессе работы специалист неожиданно снял его с клиентки без какого-либо предупреждения или согласия. Сразу после завершения сеанса возмущенная женщина направилась к руководству и администратору заведения для выяснения обстоятельств.

Представители салона принесли официальные извинения за некорректное поведение сотрудника и попытались урегулировать конфликт, предложив пострадавшей подарочный сертификат. Клиентка отказалась от компенсации, заявив, что действия массажиста нанесли ей психологическую травму. Теперь россиянка намерена взыскать со спа-салона выплату в размере 105 тыс. рублей за моральный вред.

Ранее жительница Краснодара получила сильные ожоги лица после визита к косметологу, который работал без необходимых документов и провел процедуру без предварительной аллергопробы. Пострадавшая девушка, у которой через несколько дней должна была состояться свадьба, наняла адвоката и готовит обращение в суд.

Москва
массаж
суды
компенсации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут ужесточить ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам
Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России
Медсанчасть Энергодара подверглась атаке украинских «камикадзе»
Небензя анонсировал новых кандидатов на пост главы ООН
Врач рассказала о неочевидной опасности электросамокатов
Россиянин отправился в СИЗО за 17 денежных переводов террористам
В Соцфонде ответили на жалобы о задержке детских пособий
ЦИК Армении пересчитает результаты голосования на сотнях участков
Медведев рассказал, как Запад объявил России открытую войну
Россиянам рассказали, кому нужно молиться при поиске работы
Генсек СНГ выразил надежду на стабилизацию ситуации после выборов в Армении
Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО
Коммунальщики призвали к ответу задолжавшую за услуги ЖКХ Пугачеву
Небензя сделал заявление о новых переговорах с Киевом
ИБ-эксперт перечислил основные признаки взлома гаджета
Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты
Песков высказался о точной дате визита Уиткоффа и Кушнера
Раскрыто, почему Запад постепенно отвернется от Украины
Песков назвал условие контакта с США по разговору с Зеленским
Полковник назвал главную цель массированных ударов ВСУ по России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.