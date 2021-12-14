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В Шереметьево неизвестный «заминировал» более 20 самолётов

01:16, 15 декабря 2021
В Шереметьево неизвестный «заминировал» более 20 самолётов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Меры безопасности усилены в столичном аэропорту Шереметьево после сообщения о «минировании» более 20 самолётов. О бомбах сообщил неизвестный в анонимном письме, которое пришло на электронную почту аэропорта, пишет ТАСС.

На месте сейчас работают полиция и кинологи. Но эвакуация не проводится и работа воздушной гавани продолжается в штатном режиме.

Представители ФСБ накануне рассказали, откуда тысячами отправлялись сообщения о «минировании». Источником сообщений оказался интернет-сервис в Нидерландах. Генпрокуратура и Роскомнадзор уже работают над тем, чтобы запретить доступ к нему на территории страны.

Ранее неизвестный 26 ноября сообщил через службу «112» об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов и кинологи с собаками, эвакуация не проводилась.

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