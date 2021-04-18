Видео из машины, в которой разбились пятеро подростков, попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/2df2e07a-a047-11eb-aef5-96000091f725_660.jpg Фото: гибдд.рф/r/61

В Сети появилось видео из автомобиля, в котором на территории Ростовской области насмерть разбились пять подростков. Ещё один участник аварии в настоящий момент находится в реанимации.

Фрагментарно на обнародованных кадрах видны дорога и салон машины. В автомобиле громко звучит музыка, также слышна нецензурная брань. Сначала 14-летний подросток, который был за рулём, ехал довольно медленно, но к моменту окончания ролика разогнался. Кадры опубликовал портал 161.RU.

Утром 18 апреля в Новочеркасске 14-летний подросток за рулём Hyundai Solaris не справился с управлением. Автомобиль врезался в дерево в районе дома № 4 по Машиностроительному переулку и превратился в груду металла, пять человек, все из которых несовершеннолетние, погибли, ещё один подросток находится в тяжёлом состоянии в больнице.

Предположительно, участники ДТП отмечали день рождения юноши, который позже сел за руль. Всем погибшим было от 13 до 15 лет, они учились в одной школе.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смертельного ДТП.