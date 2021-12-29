В Сети появилось видео, снятое перед гибелью ребёнка в Дубне

Прокуратура Московской области опубликовала видео с камер наблюдения, снятое перед гибелью 11-летнего мальчика в Дубне. По предварительным данным, 27 декабря ребёнок направился в школу, но сел не на тот автобус, вышел не на своей остановке, заблудился и замёрз насмерть. Его сутки искали волонтёры. Ведомство проводит проверку.

На кадрах видно, как ребёнок идёт вдоль трассы, по которой проезжают автомобили. По данным Telegram-канала Mash, у мальчика были особенности развития, поэтому он не мог попросить о помощи.

Также проверяется версия о том, что ребёнок мог провалиться под лёд на реке, выбраться, потерять сознание от переохлаждения и умереть.

Пользователи соцсетей пишут, что мальчик был вынужден идти пешком из-за отсутствия денег на проезд в автобусе. Однако эту информацию не подтвердила координатор волонтёрского поисково-спасательного отряда Дубны Оксана Курчицкая. По её словам, водитель, напротив, интересовался, точно ли мальчику нужно выйти на данной остановке.

Ранее сообщалось, что девочка, найденная замёрзшей в овраге в селе под Саратовом, находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Пятилетнюю девочку и её восьмилетнего брата вынесла в овраг мать, предварительно придушив. Мальчик не выжил, девочка находится в реанимации. Женщина задержана.