В сербском городе эвакуируют жителей после взрывов на оборонном заводе

https://static.news.ru/photo/c91b5be6-d13d-11eb-b897-96000091f725_660.jpg Фото: todorovicmilun/facebook.com

Мэр города Чачак в Сербии Милун Тодорович объявил эвакуацию жителей после взрывов на местном оборонном предприятии, сообщает РИА Новости.

Необходимо, чтобы все граждане, которые живут близ фабрики, срочно эвакуировались из своих домов. Место для эвакуации — городской стадион, — указал Тодорович в соцсетях.

Вечером 19 июня на фабрике компании «Слобода», расположенной под 70-тысячным Чачаком, произошёл сильный взрыв, вслед за ним — несколько поменьше. Над оборонным предприятием возникло облако дыма, в соцсетях местные жители стали выкладывать видео и фотографии.

Пока сообщается о двух пострадавших работниках фабрики, один из них госпитализирован. На месте работают экстренные службы.

В июне 2021 года это уже второй подобный инцидент на фабрике. «Слобода» выполняет крупный заказ по изготовлению боеприпасов на экспорт. В ночь на 4 июня произошёл пожар и серия взрывов. Предприятие вернулось к работе 8 июня.

Ранее стало известно, что серия взрывов случилась 19 июня на Лужнецкой набережной Москвы. Хозяйка склада пиротехники назвала свою версию причины пожара. Это могла быть старая проводка. По предварительным данным, на складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ. Во время горения произошло порядка сотни взрывов, площадь пожара составила 500 квадратных метров.