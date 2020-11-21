В Саратовской области мужчина обезглавил ребёнка друга

https://static.news.ru/photo/db6c7310-2bdf-11eb-850c-fa163e074e61_660.jpg Фото: saratov.sledcom.ru

Житель города Энгельса Саратовской области убил шестилетнего мальчика, которого у него на время оставил приятель, приходящийся ребёнку отчимом. Вернувшись за пасынком, тот обнаружил его с ножевыми ранениями.

По некоторым данным, хозяин дома обезглавил жертву. О преступлении стало известно накануне.

Малыш был шестым в семье. Его мать в момент происшествия находилась в роддоме, где готовилась родить седьмого ребёнка, передаёт «Подъём».

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области Татьяны Загородней, соседи ничего плохого о многодетной семье не говорят. Однако известно, что ранее женщину лишили родительских прав в отношении нескольких детей. Старшие дети с ней не жили. С матерью и её гражданским супругом находился только погибший шестилетний мальчик. Остальные дети были распределены по родственникам — «кто-то у бабушки, кто-то у отца».

Подозреваемый в убийстве задержан. Возбуждено уголовное дело. Предполагается, что преступление было совершено под действием наркотиков.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выбросил с балкона третьего этажа своего 13-летнего пасынка. Этому предшествовала семейная ссора, причины которой доподлинно неизвестны.