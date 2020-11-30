Подозреваемая в убийстве матери и ребёнка задержана в Саратове

https://static.news.ru/photo/1fe251e2-33a4-11eb-a31c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов в Саратове задержали подозреваемую в убийстве 38-летней женщины и её четырёхлетней дочери.

Установлена личность женщины, причастной к совершению данного особо тяжкого преступления. Ею оказалась 53-летняя жительница Октябрьского района города Саратова, — говорится в сообщении на сайте СКР.

В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Тела женщины и ребёнка с множественными ножевыми ранениями были обнаружены 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского. Их нашёл отец женщины, который привёл гостившую у него старшую внучку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Как писал NEWS.ru, следователи не исключают причастности к убийству отца девочки. Мужчину сняли с поезда по пути в Москву.