В Саратове расследуется дело об убийстве женщины с ребёнком

https://static.news.ru/photo/5022534c-3279-11eb-bac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: saratov.sledcom.ru

В Саратове обнаружено тело 38-летней женщины и её четырёхлетней дочери. Областное управление СК РФ начало расследование преступления.

Тело женщины и ребёнка с ножевыми ранениями обнаружил 29 ноября её отец, когда вернулся домой со второй внучкой. В прокуратуре сообщили, что семья на учёте в органах системы профилактики не состоит.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего», — цитирует сообщение областного управления СК РИА Новости

Следователи начали поиск преступника, которому грозит пожизненное заключение. При этом не исключается причастность к смерти отца четырёхлетней девочки. Мужчину уже сняли с поезда по пути в Москву.

Как писал NEWS.ru, в Подмосковье мужчина во время самоизоляции убил супругу, а затем покончил с собой. Тела погибших нашёл взрослый сын, которые привёз к родственникам внуков на карантин. По предварительной версии, пенсионер приревновал свою жену, что стало поводом для убийства.