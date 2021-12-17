В Саратове автобус с отказавшими тормозами упал на детскую площадку

В Саратове произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. У пассажирского автобуса отказали тормоза, он пробил забор, въехал в припаркованные автомобили и упал на детскую площадку, сообщает РЕН ТВ.

В результате ДТП пострадали восемь человек. Также повреждено семь автомобилей. По имеющимся данным, в автобусе, который ехал из Жирновска в Саратов, находилось восемь человек. На месте происшествия работают экстренные службы. Проводится расследование инцидента. Другие подробности происшествия на данный момент неизвестны.

Ранее в субботу сообщалось, что восемь человек погибли, ещё девять пострадали в результате наезда автобуса на толпу гостей во время празднования свадьбы в пакистанской провинции Пенджаб.

Гости в этот момент собрались на обочине дороги у дома новобрачных, когда на них наехал автобус. Причиной трагедии стала потеря водителем управления машиной, чему мог способствовать сильный туман. Часть пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, поэтому не исключается, что число жертв может вырасти. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, обстоятельства происшествия выясняет полиция. Водитель, совершивший наезд, бросил автобус и убежал. Мужчину сейчас разыскивают.