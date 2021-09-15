Водитель социального такси избил пенсионерку в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге водителя социального такси подозревают в избиении 70-летней женщины с инвалидностью. Мужчина наорал на неё за опоздание, а когда пенсионерка захотела выйти из автомобиля, избил её и плюнул ей в лицо. Он также напал на женщину, ставшую свидетелем происшествия. Видео инцидента опубликовало издание «Мегаполис».

О происшествии рассказала певица Ангелина Дерен, ставшая свидетелем и участником инцидента, который произошёл у поликлиники № 38 на Кавалергардской улице, 26. По её словам, водитель социального такси, позвонивший пенсионерке, буквально наорал на неё, потребовав выходить из дома быстрее. Старость и инвалидность клиентки, передвигавшейся с палкой, мужчину не смутили.

Из окна такси, пока та спускалась по лестнице, кричал ей: «На 10 минут опоздала!» И так — пока женщина не села в такси, — рассказала вторая очевидица событий Евгения.

После этого таксист наорал на пенсионерку за то, что она медленно закрывала дверь. Когда женщина решила выйти из машины, начал бить её рукой по голове и плюнул ей в лицо. Дерен начала снимать инцидент на видео и попыталась пристыдить мужчину, однако тот плюнул в лицо и ей, а потом отпихнул её. Затем он уехал с места происшествия и сообщил диспетчеру, что клиентка якобы расцарапала ему лицо.

Между тем пенсионерку забрали в Мариинскую больницу, так как после побоев у неё начались проблемы со слухом. Дерен подала заявление в полицию об инциденте, у неё были зафиксированы ссадины на лице и ушиб плеча.

Как сообщается на сайте прокуратуры города, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением насилия). Проводится проверка, результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил подробности смерти 48-летней женщины, которая скончалась на лавочке возле своего дома в Марфино после того, как её привезло социальное такси. Как пояснили в ведомстве, она поступила в больницу с подозрением на пневмонию. Однако оснований для госпитализации не было, и пациентку выписали из больницы на следующий день после обследования. Уже около дома ей стало плохо, социальные работники вызвали скорую и позвонили её родственнику. Скорая помощь прибыла через 11 минут, но спасти женщину не удалось.