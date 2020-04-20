Стали известны подробности смерти женщины на лавочке в Москве

https://static.news.ru/photo/eaae42d6-8289-11ea-a257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы сообщил подробности смерти 48-летней женщины, которая умерла на лавочке возле своего дома в Марфино, после того как её привезло социальное такси.

Пациентка поступила в ГКБ № 52 17 апреля с подозрением на пневмонию — с жалобами на слабость и немного повышенную температуру 37 — 37,5 (градусов — NEWS.ru). Женщину осмотрели врачи, ей провели необходимые обследования, взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и сделали КТ лёгких. По данным томографии, изменений лёгких не было. Тест на инфекцию дал отрицательный результат. Подозрения на коронавирус не подтвердились, — привели сообщение Депздрава в ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, оснований для госпитализации женщины не было, поэтому пациентку выписали из больницы на следующий день после обследования. Ей было рекомендовано вызвать врача на дом, отмечает ТАСС.

Пациентка была активна, самостоятельно передвигалась. Из больницы она уехала на социальном такси. Рядом с домом её встретили социальные работники, которые оказывают помощь жителям этого района. Они хотели помочь сопроводить женщину до квартиры, — сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Уточняется, что уже около дома, женщине стало плохо, социальные работники вызвали скорую и позвонили родственнику женщины. Скорая помощь прибыла через 11 минут, но женщину спасти не удалось.

В ведомстве уточнили, что по факту происшедшего будет проведена проверка. По результатам вскрытия будет понятно, почему женщина умерла.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Москвы, страдающая от цирроза печени и пневмонии, скончалась на лавочке возле своего дома. По данному факту СК РФ начал проверку.