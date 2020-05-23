В руководстве «Альфа-банка» опровергли захват заложников в отделении

Фото: АГН «Москва»

Мужчина, захвативший отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, утверждает, что здание заминировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

При себе у злоумышленника имеется сумка одного из агрегаторов по доставке еды, уточнили в правоохранительных органах. Что внутри неё — неизвестно. Сейчас территория оцеплена. По предварительной версии, неизвестный пытался совершить...