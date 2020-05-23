В руководстве «Альфа-банка» опровергли захват заложников в отделении

В отделении «Альфа-банка», захваченном неизвестным мужчиной, нет ни сотрудников, ни посетителей. Об этом рассказал директор банка по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.
Этот человек зашёл в отделение, все сотрудники и клиенты его покинули, он забаррикадировался стульями, какие у него требования пока не ясно, — цитирует его Forbes
Инцидент произошёл на Земляном Валу. По данным СМИ, мужчина, одетый в униформу службы доставки Delivery Club, угрожает взорвать отделение и требует от администрации банка крупную сумму денег. Место происшествия оцеплено полицией.
Ранее NEWS.ru писал, что злоумышленник захватил заложников и передал сотрудникам МВД записку. В ней сказано, что ему «не нужно ничего, кроме правды».