В Ростовской области сотрудники ГИБДД задержали сбежавших заключённых

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В Томске загорелся торговый центр «Лента». Пожаром охватило отдел с пиротехникой. Из здания было эвакуировано около 650 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС области. Это уже второй пожар в торговой сети на этой неделе.

Пожар возник в магазине на улице Пушкина. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала, — сообщили в ведомстве. Площадь возгорания составила 20 квадратных...