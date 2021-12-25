В Ростовской области сотрудники ГИБДД задержали сбежавших заключённых
Ксения Голуб
Ксения Голуб
14:55, 25 декабря 2021
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Двое заключённых, сбежавших из исправительного учреждения в Волгоградской области, были задержаны в Ростовской области сотрудниками ГИБДД, сообщили ТАСС в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД. После этого беглецы были доставлены в отдел полиции. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ.
25 декабря около 8 утра на 167-м км автодороги Котельниково — Песчанокопское сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Renault под управлением водителя 1993 года рождения. В салоне также находилось двое пассажиров — 2002 и 1998 годов рождения. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области, — сказано в заявлении.
Осуждённых сотрудники полиции вместе с представителями ФСИН доставили в отдел полиции ОМВД России по Сальскому району, отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что из колонии-поселения № 3 в Волгоградской области совершили побег Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения. Вязовиков был осуждён в Краснодаре за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Корнею вынесли обвинительный приговор в июне 2021 года в Армавире за кражу, он был приговорён к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 313 УК РФ.