В Волгограде из колонии-поселения сбежали двое заключённых

В Волгограде сбежали осуждённые колонии-поселения № 3. Информацию о побеге ТАСС подтвердил представитель УФСИН по Волгоградской области. Злоумышленники, отбывавшие наказание за кражу, объявлены в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за побег. Отмечается, что у одного из них на руке татуировка «Не всё потеряно».

У нас двое осуждённых из колонии-поселения № 3 сбежали, ведётся розыск совместно с полицией. Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корнеев 2002 года рождения, — сказал собеседник агентства.

19-летний Корнеев из Армавира и 23-летний Вязовиков глубокой ночью покинули жилые бараки и смогли преодолеть ограждение. Только к утру на место выехали сотрудники полиции, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Волгоградской области и полиции организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на задержание осуждённых. Назначена служебная проверка.

Ранее стало известно о побеге из психиатрической больницы в подмосковном Чехове осуждённого за убийство 33-летнего Александра Кутузова. Мужчину сейчас разыскивают. По данным источника в правоохранительных органах, беглец уже может скрываться в другом регионе.