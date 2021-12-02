Полиция разыскивает сбежавшего из психбольницы убийцу в Подмосковье

Осуждённый за убийство 33-летний Александр Кутузов сбежал из психиатрической больницы в подмосковном Чехове, его разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Как сообщил источник в правоохранительных органах, беглец уже может скрываться в другом регионе.

Сотрудниками ГУ МВД России по Московской области разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович, 1988 г. р., который 4 ноября текущего года совершил побег из психиатрической клинической больницы, расположенной в г. о. Чехов, где проходил принудительное лечение по постановлению суда за совершение особо тяжкого преступления, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у мужчины имеются особые приметы — шрамы в районе шеи, угревая сыпь на лице и татуировка «ВОЛК» на пальцах левой руки.

До настоящего времени установить местонахождение сбежавшего не удалось, его розыск продолжается. Он может скрываться за пределами Московской области.

В 2016 году Кутузов уже пытался бежать из заключения, после чего был переведён в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением. Ранее сообщалось, что его задержали в Подольске в 30 километрах от медицинского учреждения.