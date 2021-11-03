В Подольске задержали сбежавшего из психбольницы убийцу

В Подольске задержан 33-летний Александр Кутузов, который отбывает срок за убийство. Он сбежал из психиатрической больницы в Чехове 4 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Нашли его в 30 километрах от медицинского учреждения. Мужчина был ранее признан судом невменяемым.

В 2016 году Кутузов уже пытался бежать из заключения, после чего было переведён в психиатрическую больницу с интенсивным наблюдением.

В этот раз с утра он поругался с охраной психбольницы, после чего сбежал. Инцидент произошёл приблизительно в 11:00 утра. Отмечалось, что он воспользовался заминкой среди охраны, запрыгнул на сторожевую будку, а после перелез через забор.

Ранее сообщалось, что УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за помощь в поимке Магомеда Алханова, объявленного в федеральный розыск. 26 октября он сбежал из-под стражи во время прогулки в психиатрической больнице, отогнув решётку на крыше.