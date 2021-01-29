В Ростове-на-Дону на мосту за полтора часа произошло пять ДТП

https://static.news.ru/photo/51ee9fa6-6234-11eb-8102-fa163e074e61_660.jpg Фото: гибдд.рф

Сразу пять дорожно-транспортных происшествий произошли в районе улицы Сиверса в Ростове-на-Дону утром 29 января. В общей сложности в течение полутора часов там столкнулись 14 автомобилей.

По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Причиной необычайно высокой аварийности на мосту через реку Дон стало обледенение дорожного полотна, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по Ростовской области.

В отношении подрядной организации, которая ответственна за содержание этого участка дороги, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Организации грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина, госпитализированная после ДТП, умерла в реанимации. Она получила травмы в аварии, произошедшей из-за того, что выезжавший со второстепенной дороги грузовой автомобиль врезался в машину, где находилась женщина. Врачи несколько часов боролись за жизнь пострадавшей, но спасти её не смогли.