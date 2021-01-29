В Ростове-на-Дону на мосту за полтора часа произошло пять ДТП

Сразу пять дорожно-транспортных происшествий произошли в районе улицы Сиверса в Ростове-на-Дону утром 29 января. В общей сложности в течение полутора часов там столкнулись 14 автомобилей.
По счастливой случайности обошлось без пострадавших.
Причиной необычайно высокой аварийности на мосту через реку Дон стало обледенение дорожного полотна,
В отношении подрядной организации, которая ответственна за содержание этого участка дороги, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Организации грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина, госпитализированная после ДТП, умерла в реанимации. Она получила травмы в аварии, произошедшей из-за того, что выезжавший со второстепенной дороги грузовой автомобиль врезался в машину, где находилась женщина. Врачи несколько часов боролись за жизнь пострадавшей, но спасти её не смогли.