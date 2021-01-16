В Росморречфлоте рассказали о состоянии моряков затонувшего в Турции судна

https://static.news.ru/photo/5ae2c19e-58f4-11eb-8728-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВД Турции/ТАСС

Состояние шестерых моряков, в том числе россиянина, спасённых с затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Состояние удовлетворительное. Чувствуют себя хорошо, — сказал ТАСС представитель ведомства.

Он добавил, что, по данным турецкой стороны, из шести спасённых есть один россиянин — старший механик судна.

В данное время активная фаза спасательной операции в районе кораблекрушения приостановлена из-за больших волн и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.

Ранее стало известно, что экипаж затонувшего у берегов Турции сухогруза Arvin был в основном украинским. Информацию об этом подтвердил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. По его словам, на борту находились десять граждан Украины и двое иностранцев.

По последним данным, погибли четверо моряков. Ещё шестерых удалось спасти. По информации береговой охраны Турции, из 12 членов экипажа двое — граждане России, один из которых значится в списке погибших.

Изначально власти Турции заявляли, что судно было российским. Позже они уточнили, что оно шло под флагом Палау. Arvin пытался пристать в порту Бартын, чтобы переждать непогоду во время транспортировки грузов из Грузии в Болгарию. Однако из-за сильных волн сухогруз разломился на две части и затонул. Часть экипажа успела сесть в шлюпки, некоторые члены экипажа спрыгнули в воду в спасательных жилетах, писал NEWS.ru.