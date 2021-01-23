В результате взрыва в Ингушетии пострадали два человека

https://static.news.ru/photo/d2806f9a-5d7b-11eb-8621-fa163e074e61_660.jpg Фото: 06.mchs.gov.ru

На территории Ингушетии в одном из частных домов произошёл взрыв. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом в субботу, 23 января, журналистам сообщили представители региональных экстренных служб.

Отмечается, что инцидент произошёл в селе Плиево Назранского района Ингушетии.

В сельском поселении Плиево произошёл взрыв газа в частном доме, пострадали два человека. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа, — цитирует сообщение ТАСС.

Причины взрыва в настоящий момент уточняются специалистами.

Как ранее передавал NEWS.ru, жертвами мощного взрыва на территории испанской столицы, города Мадрид, стали четыре человека. Как выяснилось, один из погибших — священник. Об этом на следующий день после происшествия сообщили представители мадридской епархии.

ЧП произошло 20 января. Предварительное расследование показало, что взрыв на улице Калле-де-Толедо, ведущей из центра города, был вызван утечкой газа. Спасатели эвакуировали пожилых людей из ближайшего дома престарелых.