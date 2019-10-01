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Пограничники задержали ещё 87 северокорейских браконьеров в Приморье за незаконную ловлю кальмаров в исключительной экономической зоне России.

В Японском море 28-30 сентября пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержаны 87 граждан КНДР входящих в состав судокоманд, — говорится в сообщении ФСБ.

Там отметили, что при задержании были изъяты орудия лова и более четырёх тысяч кальмаров. Нарушителей доставляют в порт Посьет.

Как ранее писал News.ru, Находкинский городской суд арестовал ещё четверых рыбаков из КНДР по делу о нападении на пограничников в Японском море.