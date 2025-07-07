Такая «Игра в кальмара» по мне — пара хитростей для вкуснейшего салатика

Салат с кальмаром — это ПП-перезагрузка. Нежная текстура, свежие овощи и идеальный баланс белка. Теперь это — ваш must have в меню.
Ингредиенты:
- кальмар — 400 г;
- огурец — 1 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- греческий йогурт — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Кальмары очистить и отварить 2 минуты.
- Яйца сварить вкрутую, остудить.
- Огурец и яйца нарезать кубиком.
- Смешать все ингредиенты, заправить йогуртом.
- Посолить, поперчить, добавить рубленый лук.
Легко, сытно и без угрызений совести — салат, который не стыдно съесть даже ночью!
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