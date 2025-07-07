Такая «Игра в кальмара» по мне — пара хитростей для вкуснейшего салатика

Такая «Игра в кальмара» по мне — пара хитростей для вкуснейшего салатика

Салат с кальмаром — это ПП-перезагрузка. Нежная текстура, свежие овощи и идеальный баланс белка. Теперь это — ваш must have в меню.

Ингредиенты:

кальмар — 400 г;

огурец — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

зеленый лук — небольшой пучок;

греческий йогурт — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Кальмары очистить и отварить 2 минуты. Яйца сварить вкрутую, остудить. Огурец и яйца нарезать кубиком. Смешать все ингредиенты, заправить йогуртом. Посолить, поперчить, добавить рубленый лук.

Легко, сытно и без угрызений совести — салат, который не стыдно съесть даже ночью!

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