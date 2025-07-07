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07 июля 2025 в 20:30

Такая «Игра в кальмара» по мне — пара хитростей для вкуснейшего салатика

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с кальмаром — это ПП-перезагрузка. Нежная текстура, свежие овощи и идеальный баланс белка. Теперь это — ваш must have в меню.

Ингредиенты:

  • кальмар — 400 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • греческий йогурт — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кальмары очистить и отварить 2 минуты.
  2. Яйца сварить вкрутую, остудить.
  3. Огурец и яйца нарезать кубиком.
  4. Смешать все ингредиенты, заправить йогуртом.
  5. Посолить, поперчить, добавить рубленый лук.

Легко, сытно и без угрызений совести — салат, который не стыдно съесть даже ночью!

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

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кальмары
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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