В Приморье уволен главврач больницы за подделку прививочных сертификатов

Заявление об увольнении подписано главному врачу Шкотовской центральной районной больницы в Приморье, где правоохранительные органы выявили факты подделки за деньги сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает правительство региона.

Факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации лицам, фактически не получившим прививку, установлен в Шкотовской центральной районной больнице. Главному врачу медучреждения уже подписано заявление об увольнении, — говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, масштабные проверки в Шкотовской ЦРБ позволили выявить факты мошенничества с прививочными сертификатами.

Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий, — заявила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Зудченко.

По её словам, в настоящее время во всех медучреждениях региона ужесточены меры контроля и учёта, они взяты на контроль краевого Минздрава.

Ранее стало известно, что сотрудники учреждения здравоохранения в Шкотовском районе получали вознаграждение за подделку прививочных сертификатов. Правоохранители изъяли документы у руководства больницы. По имеющимся данным, фиктивная вакцинация от коронавируса была проведена 30 гражданам.

Также сообщалось, что специалисты территориального управления Росздравнадзора в столичном регионе совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность мошенников, которые продавали в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. По данному факту возбуждено уголовное дело.