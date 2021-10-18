В Подмосковье задержали продавцов поддельных ковид-сертификатов

Специалисты территориального управления Росздравнадзора в столичном регионе совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность мошенников, которые продавали в Подмосковье поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщается, в группу входили два медработника одной из подмосковных больниц, которые вносили фиктивные сведения о вакцинации граждан на Единый портал госуслуг, и ещё шесть посредников, искавших клиентов в Интернете. Кроме того, в деятельности преступной группы были задействованы должностные лица ещё нескольких медучреждений Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 274.1 и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Участники преступной группы задержаны, устанавливается круг получивших поддельные сертификаты о вакцинации. Сообщается, что услугами преступников воспользовались не менее тысячи человек.

Ранее на официальной странице оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Facebook появился пост с предупреждением, что «подделка сертификата вакцинации от коронавируса может привести к двум годам заключения и потере вкуса и запаха нормальной еды». Оперштаб напомнил, что вакцинация должна быть настоящей, а не фейковой, чтобы и победа над вирусом стала настоящей. В ведомстве привели мнение вирусолога Александра Лукашева, который заявил, что вакцины могут не предотвратить заболевание, но практически всегда исключают летальный исход или тяжёлые последствия.