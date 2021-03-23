В пригороде Петербурга нашли скелет ребёнка

https://static.news.ru/photo/9d254b4e-8c70-11eb-a6fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скелет ребёнка обнаружили в пригороде Санкт-Петербурга в Красном Селе, сообщил источник в силовых структурах.

Прохожий нашёл в Южно-Приморском парке во вторник скелет ребёнка, — рассказал он.

По словам источника, останки были замечены в несколько сотнях метров от улицы Маршала Захарова. Также там были найдены бутылки и окурки. Согласно предварительным данным, на ребёнке не было одежды.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 78-летний Дэниел Мелли из ирландского города Коув хранил в доме скелет своей жены Кристины, которая умерла от старости. Силовикам мужчина признался, что боялся остаться один и не хотел расставаться с женой после её смерти. Большинство соседей пенсионера не знали, что у него была жена. А тем, кто знал о существовании Кристины, пожилой мужчина говорил, что супруга уехала за границу. Тревогу по поводу исчезновения женщины подняли медицинские службы.