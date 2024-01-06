В Подольске ввели режим ЧС: последние новости 6 января, что с отоплением В Подольске из-за отсутствия отопления ввели локальный режим ЧС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать, начинается подключение многоквартирных домов, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в авторском Telegram-канале. Что об этом известно?

Ранее режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах в части микрорайона Климовск.

Что происходит в Подольске

Вчера, 5 января, стало известно, что из-за прорыва на теплотрассе в Подольске порядка 173 жилых домов остались без отопления.

«Температура в квартирах держится в районе 10 градусов. Отогреть котлы и трубы пока что получается не везде. В некоторых домах нет и электричества, на полную мощность работает дизельно-генераторная подстанция, в городе постоянные перебои. Но даже если по трубам пойдёт горячая вода, это не решит все проблемы — в сотне мест по всему городу прорвало трубы, поэтому будут новые протечки», — писала Baza.

По данным Министерства энергетики Московской области, причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, вызванный скачком напряжения в котельной. Это привело к утечкам теплоносителя в нескольких местах на теплотрассе.

Известно, что аварии на коммунальных объектах также были зафиксированы и в других городах Подмосковья. Так, в Химках и Раменском местные жители жаловались на отсутствие отопления и света. В Чеховском районе свет давали только на два часа, в администрации заявили, что сработало аварийное отключение, проводятся восстановительные работы.

Что сказали в прокуратуре по поводу коммунальных аварий

Сотрудники прокуратуры Московской области организовали проверку по факту многочисленных коммунальных аварий в регионе, сообщила пресс-служба надзорного органа.

«Городским и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручено оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций, в том числе по обеспечению надлежащего технического состояния трансформаторных подстанций, систем отопления и водоснабжения», — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по факту произошедшего.

Когда власти решат проблему с отоплением

По словам Артамонова, аварийные бригады работали всю ночь над восстановлением отопления в домах, но из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии.

«Специалисты делают все, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи. Резервный котел, который мы запустили вчера, работает в штатном режиме. Продолжается ремонт второго котла», — написал он.

Глава городского округа отметил, что было принято решение ввести режим ЧС локального характера, который позволит использовать дополнительные силы для ликвидации проблемы.

«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера. Такое решение приняли совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа, МЧС. Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы», — объяснил Артамонов.

SHOT передает, что ориентировочно полностью восстановить теплоснабжение планируют к сегодняшнему вечеру.

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