В подмосковном Подольске загорелся резервуар с пропаном

В подмосковном Подольске произошло возгорание резервуара с пропаном, к которому примыкает двухэтажный склад с тротуарной плиткой, передаёт РИА Новости. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Обстоятельства, приведшие к возгоранию, а также информация о пострадавших уточняется.

На проспекте Юных Ленинцев происходит факельное горение резервуара с пропаном объёмом около пяти кубометров, — сказал собеседник агентства.

Накануне в Москве на 37-м километре Киевского шоссе загорелся бензовоз, перевозивший пропан-бутан. Автоцистерна находилась рядом со съездом на Боровское шоссе. Подобраться к ней близко долгое время не могли из-за угрозы взрыва. Однако горевший бензовоз всё-таки потушили, пострадавших при инциденте не было.

Ранее сообщалось о взрыве газа в многоквартирном доме в Туапсе. Пострадал хозяин квартиры, у которого, по данным скорой помощи, обгорели волосы. Погибших нет.