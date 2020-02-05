https://static.news.ru/photo/3b9e67c4-4825-11ea-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейским удалось задержать мужчину, которого подозревают в расправе над своим маленьким сыном в подмосковном Домодедово. Оказалось, что, убив ребёнка, он набросился с ножом на жену.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, подозреваемого зовут Олег Д. Утром 5 февраля он остался один дома с малышом. Через какое-то время домой вернулась жена и застала супруга с ножом в руках у тела мальчика, который лежал в своей кроватке. Как рассказала женщина, Олег попытался и её зарезать. Матери убитого ребёнка с трудом удалось спастись и закрыть мужчину в ванной.

По предварительным данным, подозреваемого недавно уволили с работы, а потом врачи обнаружили у него рак мозга. Мужчина часто испытывал недомогание и плохо ориентировался. Во время задержания отец мальчика был в невменяемом состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее в Калининграде женщина позвонила в экстренные службы и попросила забрать у неё несовершеннолетних детей.