Полицейским удалось задержать мужчину, которого подозревают в расправе над своим маленьким сыном в подмосковном Домодедово. Оказалось, что, убив ребёнка, он набросился с ножом на жену.
Как
По предварительным данным, подозреваемого недавно уволили с работы, а потом врачи обнаружили у него рак мозга. Мужчина часто испытывал недомогание и плохо ориентировался. Во время задержания отец мальчика был в невменяемом состоянии.
Как писал NEWS.ru, ранее в Калининграде женщина позвонила в экстренные службы и попросила забрать у неё несовершеннолетних детей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен