В Подмосковье таксист изувечил пассажира

В подмосковном Сергиевом Посаде водитель такси в ходе конфликта избил 37-летнего пассажира, нанеся ему несколько тяжёлых ран. Затем он несколько раз выстрелил в оппонента из огнестрельного оружия. Пострадавшего обнаружили на Вокзальной площади города, пишет «Комсомольская правда».

После госпитализации у пострадавшего диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки, шеи, живота и левого бедра, открытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом лобной кости со смещением отростков, а также ушиб головного мозга.

Водитель такси задержан, проводится следствие. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины конфликта и устанавливают, откуда у злоумышленника огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что Таганский районный суд столицы арестовал водителя автомобиля Cadillac Дмитрия Махалова, устроившего стрельбу из травматического оружия в центре Москвы. Злоумышленник будет находиться под стражей до 3 февраля 2022 года.

Махалову грозит до восьми лет лишения свободы. Его оппонент — водитель такси Алманбет Абдрахманов — получил ранение руки и был госпитализирован.