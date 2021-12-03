Суд арестовал водителя Cadillac, расстрелявшего таксиста в центре Москвы

Таганский районный суд столицы арестовал водителя Cadillac Дмитрия Махалова, устроившего стрельбу из травматического оружия в центре Москвы. В результате нападения пострадал водитель такси. Злоумышленник будет находиться под стражей до 3 февраля 2022 года, сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 февраля 2022 года, — говорится в сообщении.

Махалову грозит до восьми лет лишения свободы. Его оппонент — Алманбет Абдрахманов — получил ранение руки и был госпитализирован.

Инцидент произошёл накануне на Большой Грузинской улице в Москве. Водитель Cadillac скрылся с места происшествия. Позднее он рассказал, что причиной произошедшего стал дорожный конфликт.

По словам водителя Cadillac, в какой-то момент таксист начал отъезжать назад, рискуя задеть его чёрный внедорожник. Тогда Махалов вышел из машины, чтобы разобраться в ситуации, однако мирно разрешить её не удалось. Завязался конфликт, переросший в драку. В какой-то момент автовладелец достал пистолет и произвёл несколько выстрелов в оппонента.