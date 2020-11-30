Более десятка автомобилей столкнулись в Подмосковье

На Лыткаринском шоссе в Московской области произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.
В региональном главке МВД уточнили, что авария произошла у съезда на Новорязанское. Движение на данном участке затруднено. Причины ДТП устанавливаются,
Некоторое время назад в соцсетях появилось видео с пробкой из нескольких десятков машин, образовавшейся из-за ДТП.
Ранее в центре Москвы столкнулись восемь легковых автомобилей. В результате инцидента пострадали четыре человека.
Как писал NEWS.ru, товарный поезд и Lada Priora столкнулись на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края 27 ноября, все пассажиры и водитель легковушки погибли.