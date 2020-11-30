Более десятка автомобилей столкнулись в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/1c8693f6-33a8-11eb-8f03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Лыткаринском шоссе в Московской области произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет.

В региональном главке МВД уточнили, что авария произошла у съезда на Новорязанское. Движение на данном участке затруднено. Причины ДТП устанавливаются, сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад в соцсетях появилось видео с пробкой из нескольких десятков машин, образовавшейся из-за ДТП.

Ранее в центре Москвы столкнулись восемь легковых автомобилей. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Как писал NEWS.ru, товарный поезд и Lada Priora столкнулись на железнодорожном переезде в Усть-Лабинском районе Краснодарского края 27 ноября, все пассажиры и водитель легковушки погибли.