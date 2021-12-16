В Подмосковье школьница провалилась в яму с кипятком

В Подмосковном Орехово-Зуево 11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком. Девочку пришлось госпитализировать в одну из местных больниц. Об этом пишет Mash.

По предварительным данным, ребёнок направлялся в образовательное учреждение. По всей видимости, школьница не заметила полость из-за того, что она была занесена снегом, и наступила в яму. В результате у девочки ожоги ног до колен. На место очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь.

Как посреди улицы появилась яма с кипятком — неизвестно. Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как добавляет ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий, по факту халатности должностных лиц, повлёкшей получение ожогов ног 11-летней девочкой, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Планируется допрос родителей девочки.

Ранее в Новосибирске погиб 48-летний мужчина, упав в яму, вырытую коммунальными службами. По предварительным данным, яма не была должным образом огорожена от пешеходов. Коммунальные службы вырыли яму прямо на тропинке, где ходят люди. Один из прохожих в темноте не заметил её, упал и потерял сознание, а позже и захлебнулся из-за скопившейся воды.