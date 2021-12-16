В Подмосковье школьница провалилась в яму с кипятком

В Подмосковном Орехово-Зуево 11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком. Девочку пришлось госпитализировать в одну из местных больниц. Об этом пишет Mash.
По предварительным данным, ребёнок
Как посреди улицы появилась яма с кипятком — неизвестно. Теперь специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Как
Ранее в Новосибирске погиб 48-летний мужчина, упав в яму, вырытую коммунальными службами. По предварительным данным, яма не была должным образом огорожена от пешеходов. Коммунальные службы вырыли яму прямо на тропинке, где ходят люди. Один из прохожих в темноте не заметил её, упал и потерял сознание, а позже и захлебнулся из-за скопившейся воды.