В Подмосковье погиб один человек при взрыве бытового газа

Пресс-служба МЧС сообщила о погибшем в Подмосковье. Он скончался в результате взрыва бытового газа в жилом доме.
Инцидент произошёл в подмосковном Орехово-Зуево. По данным спасателей, ещё четыре человека получили серьёзные травмы. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль. Он отправился на место происшествия.
На данный момент в доме работают спасатели. Устанавливаются причины взрыва.
NEWS.ru информировал ранее, что в одной из квартир на Ленинградском проспекте в Москве произошёл взрыв бытового газа.
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