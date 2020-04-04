Происшествия

В Подмосковье погиб один человек при взрыве бытового газа

14:25, 04 апреля 2020 16
Фото: МЧС России/ТАСС

Пресс-служба МЧС сообщила о погибшем в Подмосковье. Он скончался в результате взрыва бытового газа в жилом доме.

Инцидент произошёл в подмосковном Орехово-Зуево. По данным спасателей, ещё четыре человека получили серьёзные травмы. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль. Он отправился на место происшествия.

На данный момент в доме работают спасатели. Устанавливаются причины взрыва.

NEWS.ru информировал ранее, что в одной из квартир на Ленинградском проспекте в Москве произошёл взрыв бытового газа.

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