В Подмосковье погиб один человек при взрыве бытового газа

https://static.news.ru/photo/bff00284-766b-11ea-90e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Пресс-служба МЧС сообщила о погибшем в Подмосковье. Он скончался в результате взрыва бытового газа в жилом доме.

Инцидент произошёл в подмосковном Орехово-Зуево. По данным спасателей, ещё четыре человека получили серьёзные травмы. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль. Он отправился на место происшествия.

На данный момент в доме работают спасатели. Устанавливаются причины взрыва.

NEWS.ru информировал ранее, что в одной из квартир на Ленинградском проспекте в Москве произошёл взрыв бытового газа.