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В Подмосковье подстрелили помощницу депутата

00:56, 06 июля 2021
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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В подмосковном городе Видное неизвестный выстрелил из травматического пистолета в помощницу депутата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

Сегодня неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета в помощницу местного депутата в городе Видное. Она ранена в бедро, — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что пострадавшая госпитализирована.

Подозреваемый в совершении преступления разыскивается. Полиция проводит проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что представившийся депутатом мужчина напал на врача саратовской больницы.

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