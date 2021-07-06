В Подмосковье подстрелили помощницу депутата

В подмосковном городе Видное неизвестный выстрелил из травматического пистолета в помощницу депутата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.
Сегодня неизвестный мужчина выстрелил из травматического пистолета в помощницу местного депутата в городе Видное. Она ранена в бедро, —
рассказалсобеседник агентства.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что пострадавшая госпитализирована.
Подозреваемый в совершении преступления разыскивается. Полиция проводит проверку инцидента.
Ранее сообщалось, что представившийся депутатом мужчина напал на врача саратовской больницы.