В Подмосковье подстрелили помощницу депутата

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Саратове мужчина, представившийся депутатом, напал на врача в приёмном отделении городской клинической больницы № 6, куда приехал, сопровождая на скорой помощи другого пациента. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник. В приёмное отделение поступил пациент после отдыха на даче. С ним приехал сопровождающий — «молодой мужчина с явными признаками неадекватного состояния». Мужчина представился сотрудникам...