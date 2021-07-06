Представившийся депутатом мужчина напал на врача саратовской больницы

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В Саратове мужчина, представившийся депутатом, напал на врача в приёмном отделении городской клинической больницы № 6, куда приехал, сопровождая на скорой помощи другого пациента. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

Инцидент произошёл в ночь на понедельник. В приёмное отделение поступил пациент после отдыха на даче. С ним приехал сопровождающий — «молодой мужчина с явными признаками неадекватного состояния».

Мужчина представился сотрудникам клиники депутатом города Энгельса Владовичем. Он начал ругать персонал и оскорблять врачей. Дежурный терапевт попыталась успокоить пациента, однако тот устроил потасовку.

Сотрудникам больницы удалось защитить коллегу и вызвать ГБР. В настоящее время написано заявление, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. На территории больницы установлены камеры наблюдения, которые зафиксировали злоумышленника, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что жизни пострадавшего от нападения «депутата» ничего не угрожает.

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