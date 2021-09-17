В Подмосковье перевернулась фура с шампанским

В районе подмосковного Раменского перевернулась фура с шампанским после столкновения с автомобилем Infiniti. Пострадал один человек и множество бутылок шампанского «Абрау-Дюрсо». Об этом изданию «Подъём» сообщили в ГУ МВД по региону. В Telegram-канале также появились кадры с места ДТП.

Точное время ДТП не уточняется, однако известно, что авария случилась на 46-м километре автодороги А-107 Московского малого кольца (ММК). Столкнулись грузовик с полуприцепом и легковой автомобиль Infiniti.

Отмечается, что водитель иномарки пострадал. Подробности его состояния не сообщаются. Кроме того, был повреждён груз — шампанское «Абрау-Дюрсо». В настоящий момент полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области КамАЗ столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего погибли пять человек. Авария произошла в ночь на 17 сентября в Панинском районе, на 283-м километре федеральной автодороги Р-298 Курск — Саратов. Водитель грузовика находился за рулём в нетрезвом состоянии.