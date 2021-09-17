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Пять человек погибли под Воронежем по вине пьяного водителя

11:11, 17 сентября 2021
Пять человек погибли под Воронежем по вине пьяного водителя Фото: 36.мвд.рф
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В Воронежской области КамАЗ столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего погибли пять человек. Авария произошла в ночь на 17 сентября в Панинском районе, на 283-м километре федеральной автодороги Р-298 Курск — Саратов. Водитель грузовика находился за рулём в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Управлявший КамАЗом 51-летний водитель врезался в легковой автомобиль Ford Fusion и грузовик Volvo, которые остановились ранее из-за ДТП.

Столкновение привело к гибели водителя и четверых пассажиров Ford, включая трёхлетнего ребёнка. Пострадали ещё одна пассажирка легкового автомобиля и сам виновник ДТП.

По результатам освидетельствования, у водителя автомобиля КамАЗ установлено состояние алкогольного опьянения (0,9 мг/л), — говорится в сообщении.

По факту ДТП Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека», сообщает РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в результате ДТП под Калугой погибли три человека. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Предполагается, что виновником аварии был водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.

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