Пять человек погибли под Воронежем по вине пьяного водителя

В Воронежской области КамАЗ столкнулся с двумя автомобилями, в результате чего погибли пять человек. Авария произошла в ночь на 17 сентября в Панинском районе, на 283-м километре федеральной автодороги Р-298 Курск — Саратов. Водитель грузовика находился за рулём в нетрезвом состоянии. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.
Управлявший КамАЗом 51-летний водитель
Столкновение привело к гибели водителя и четверых пассажиров Ford, включая трёхлетнего ребёнка. Пострадали ещё одна пассажирка легкового автомобиля и сам виновник ДТП.
По результатам освидетельствования, у водителя автомобиля КамАЗ установлено состояние алкогольного опьянения (0,9 мг/л), — говорится в сообщении.
По факту ДТП Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»,
Ранее стало известно, что в результате ДТП под Калугой погибли три человека. Там столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Предполагается, что виновником аварии был водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.