Пять человек погибли под Воронежем по вине пьяного водителя

Фото: 36.мвд.рф

В Новосибирске на одном из избирательных участков умерла пенсионерка. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, сообщает MK.RU. Выборы в Госдуму и ряд региональных выборов стартовали в России 17 сентября. Голосование будет продолжаться в течение трёх дней.

Трагедия произошла в Кировском районе Новосибирска, на избирательном участке № 41. Фельдшер, дежуривший на участке, оказывал женщине первую помощь до приезда скорой, которая прибыла через девять минут после вызова. Однако...