Три человека погибли в результате ДТП под Калугой

Три человека погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса под Калугой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.
По последним данным, в результате ДТП погибли три человека, —
сообщилсобеседник агентства.
Число пострадавших уточняется.
Инцидент произошёл около 20:00 по московскому времени в районе населённого пункта Гусево Калужской области. Столкнулись автобус ПАЗ и грузовой автомобиль КамАЗ.
Информацию о трёх погибших в ДТП
В прокуратуре сообщили, что автобус перевозил 12 человек. При невыясненных обстоятельствах он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.
В настоящее время проводится проверка происшествия.