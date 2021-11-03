В Подмосковье из психбольницы сбежал убийца

Из психбольницы в подмосковном городе Чехове сбежал особо опасный преступник. 23-летний Александр Кутузов отбывал в учреждении наказание за убийство. Об этом пишет Mash.

В 2016 он уже пытался бежать из заключения, после чего было переведён в психбольницу с интенсивным наблюдением.

С утра он поругался с охраной психиатрической больницы, после чего сбежал. Инцидент произошёл приблизительно в 11:00 утра. Baza сообщает, что он воспользовался заминкой среди охраны, запрыгнул на сторожевую будку, а после — через забор.

На текущий момент Кутузова ищут. Правоохранители просят местных жителей проявлять бдительность.

Особые приметы: рост 167 см, вес 81 кг, тёмно-русые волосы. На шее с двух сторон и на предплечьях обеих рук шрамы от порезов. На верхней челюсти нет зубов, шепелявит, на лице угревая сыпь.

Ранее УФСИН по Астраханской области объявила вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за помощь в поимке Магомеда Алханова, объявленного в федеральный розыск. 26 октября он сбежал из-под стражи во время прогулки в психиатрической больнице, отогнув решётку на крыше.