В Подмосковье арестовали подозреваемых в нападении на полицейского

https://static.news.ru/photo/700dbacc-9853-11ea-91f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Ногинске арестованы двое мужчин, подозреваемых в совершении разбоя и нападении на полицейского. При попытке кражи из магазина подозреваемые оказали сопротивление полицейскому, причинив ему тяжёлые телесные повреждения. Также была задержана 34-летняя жительница Раменского, которая на своей машине помогла злоумышленникам скрыться с места преступления.

Полицейский в тяжёлом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении регионального СУ СК РФ.

В отношении арестованных мужчин заведено уголовное дело по двум статьям: «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью». В настоящее время проводится комплекс следственных действий, проверяется их причастность к совершению краж в городе Электростали.

Как писал NEWS.ru, житель подмосковных Озёр напал на двух полицейских, нанеся им телесные повреждения. Инцидент произошёл после того, как стражи правопорядка сделали ему замечание по поводу «неправильного» выгула собаки. Замечание сотрудников правоохранительных органов вызвало у мужчины агрессию.