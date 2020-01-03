https://static.news.ru/photo/ecf38484-2e10-11ea-95a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петрозаводск говорит/vk.com

Водитель сбил мужчину с двумя детьми на пешеходном переходе на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Момент ДТП попал в объектив уличных камер видеонаблюдения.

Автомобилист выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сообщает Youtube-канал «ДТП Петрозаводска и Карелии». В этот момент дорогу переходили пешеходы, среди которых находился мужчина с двумя детьми, которых он вёл за руки по обе стороны от себя. Чуть дальше шла женщина с ребёнком. Она первой заметила опасность, но успела отскочить назад, а идущий впереди мужчина попал под колёса.

Удар был не очень сильным, в результате ДТП никто серьёзных травм не получил.

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