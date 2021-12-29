В Петербурге облитая кислотой девушка вышла из комы

Несовершеннолетняя девушка, которую в Санкт-Петербурге облил кислотой её бывший ухажёр, вышла из медикаментозной комы. Её состояние оценивается как среднетяжёлое. Пострадавшая принимает пищу и готовится к операции, сообщили ТАСС в пресс-службе городского уполномоченного по правам ребёнка Анны Митяниной.

Врачи характеризуют состояние пострадавшей от нападения как средней степени тяжести. Девочка находится в сознании, принимает пищу и готовится к следующим этапам операции, — уточнили в пресс-службе.

10 декабря на набережной канала Грибоедова 24-летний молодой человек облил кислотой 16-летнюю девушку и её 18-летнего спутника. Молодого человека госпитализировали в удовлетворительном состоянии, а его спутница была доставлена в больницу в тяжёлом. Причиной нападения стала ревность. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

У девушки были выявлены ожоги лица, волосяной части головы, шеи, туловища, верхних конечностей, а также химический ожог роговиц. Она перенесла операцию, ей будет сделано ещё несколько.

Ранее сообщалось, что в московском районе Гольяново бомж облил продавца шаурмы кислотой. Пострадавшего госпитализировали. Нападавший являлся постоянным клиентом заведения. Обычно он заказывал сырую свинину, но на этот раз попросил жареного мяса.

Продавец сказал бомжу, что у него перерыв, и попросил подойти через 15 минут. Клиент ушёл, а в назначенное время вернулся с кружкой в руках, в которой была кислота.