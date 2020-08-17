В Петербурге из окна многоэтажного дома выпал экс-чиновник

https://static.news.ru/photo/709a7700-e088-11ea-8668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший чиновник Валентин Верещака выпал из окна многоэтажного дома на территории Санкт-Петербурга. Его тело было найдено возле строения по следующему адресу: улица Бутлерова, 42.

Исходя из имеющихся сведений, Верещака умер от травм, полученных при падении. Отмечается, что экс-чиновник выпал из окна одного из верхних этажей. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты следственно-оперативной группы. Правоохранители также проходят осмотр квартиры покойного.

Верещака работал главой аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова. Кроме того, экс-чиновник занимал пост в Министерстве по налогам и сборам, Федеральной налоговой службе и Министерстве обороны. После 2018-го на государственных постах не числился, передаёт Life.

Как ранее писал NEWS.ru, умер вокалист панк-группы из Санкт-Петербурга «Синдром восьмиклассника» Альберт Галимзянов. Согласно предварительным данным, утром 19 июля он выпал из окна дома на Варшавской улице.

По словам источника в правоохранительных органах, 21-летний музыкант находился в состоянии наркотического опьянения.