https://static.news.ru/photo/130067cc-2ee9-11ea-82d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: penza.sledcom.ru

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, в результате которого несколько сотрудников одного из предприятий в Пензе получили ранения во время плавки алюминия в печи.

ЧП произошло ночью 10 декабря 2019 года. По версии следствия, плавильщик металла одной из компаний работал с ломом алюминия. При загрузке плавильной печи произошёл взрыв, и мужчина получил травму глаза. Пострадал и находившийся рядом коллега, говорится в сообщении на сайте регионального управления СКР.

Следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести причинённого вреда здоровью.

Ранее NEWS.ru писал, что труба высокого давления могла взорваться на заводе ООО «ОМЗ-Спецсталь» в петербургском Колпино. По словам очевидцев, которые сообщили о происшествии в соцсетях, в результате прогремевшего взрыва пострадал машинист. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии.